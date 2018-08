Pallamano: Italia qualificata agli Europei U18 e U20, la gioia di Colleluori

Per la prima volta in assoluto, l’Italia di Pallamano è qualificata ai Campionati Europei U18 e U20 dell’estate 2020. L’impresa è arrivata in Georgia, dove la Nazionale U18 ha battuto la Bielorussia 31-26. L’Italia entra così di diritto, dalla via principale, nel novero delle grandi d’Europa.

Lo fa con una doppia promozione: le Nazionali azzurre, infatti, ottengono con questa vittoria il balzo nella 1^ Divisione – quella di chi compete per vincere il titolo europeo – sia nella categoria U20, ovvero quella a cui apparterrà il gruppo vincitore in Georgia, sia nell’U18 e perciò con la ‘nuova’ Nazionale di categoria. L’estate 2020 sarà, perciò, da incorniciare e al tempo stesso di fuoco.

A sollevare la Coppa dorata è stato il capitano, Andrea Colleluori della Pallamano Città Sant’Angelo, che ha detto:

”Sono onorato di essere il capitano di questo gruppo. È davvero un’emozione indescrivibile, finalmente un successo che ci proietta in alto. Grandi ringraziamenti e complimenti a tutti: abbiamo lasciato il cuore sul campo e questo ha pagato con il trionfo di oggi. Dobbiamo essere tutti orgogliosi!”.

Colleluori è stato nominato miglior portiere della competizione.