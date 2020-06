Riapertura dei centri sportivi, i gestori fanno sentire la loro voce dopo le ultime polemiche. La Regione ha infatti deciso di “rigonfiare i palloni” decretando la ripresa di attività come ad esempio il calcetto, ma dopo "certi attacchi ingiustificati alla nostra categoria", arrivati "da ogni dove", giungono alcune precisazioni.

"Questa ordinanza - si legge in una nota - non è stata stilata per permettere la ripresa di competizioni sportive o eventi ma è pensata a misura di amici e congiunti amatoriali, per far sì che possano tornare a praticare del sano sport in sicurezza all’interno dei nostri centri sportivi".