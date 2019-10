Nuovo Basket Aquilano-Pescara 50-83, i biancazzurri si aggiudicano il derby

In serie C Silver, al Pala Angeli, il Pescara si aggiudica il derby contro il Nuovo Basket Aquilano vincendo 83-50 in trasferta. È il quarto successo consecutivo per i biancazzurri, che blindano così il primo posto in classifica. Domenica 3 novembre ci sarà la gara casalinga contro la Torre Spes.

Questo quanto dichiarato da coach Fabbri:

"Siamo stati bravi a giocare la nostra pallacanestro, con grande intensità in difesa. Se i nostri avversari di giornata avessero avuto a disposizione il secondo straniero sarebbe potuta essere un'altra gara, ma siamo stati bravi noi a restare comunque sempre concentrati e giocare bene. Questo è un campo difficile, lo sarà per tutti e dobbiamo essere felici per i due punti. Abbiamo messo un'altro tassello al nostro campionato. Dobbiamo continuare a lavorare con calma per migliorare alcuni aspetti: la strada è lunga ma è quella giusta! Sono soddisfatto della gara e di aver mandato anche oggi 12 giocatori a referto. Ora si torna in palestra a lavorare per migliorare giorno dopo giorno".

Tabellino

Nuovo Basket Aquilano - Pescara Basket 50-83 (11-11; 22-38; 36-57)

Nuovo Basket Aquilano: Aristotile 4, Oriente 5, Nardecchia M. 3, Santucci, Rizzotto 13, Antonini 4, Tourn 13, Nardecchia N., Ciuffini 6, Demaggio 2. Coach Zubiran

Pescara Basket: Nardi 4, Fornara 14, Masciopinto, Kuntic 17, Di Giovanni, Di Giorgio 3, Capitanelli 7, Adonide 15, Pucci 5, Facciolá 4, Fasciocco 12, Cocco 2. Coach Fabbri