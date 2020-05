Nuoto: a giugno la possibile riapertura delle piscine "Le Naiadi"

Buone notizie sul fronte del nuoto: a giugno, infatti, è prevista la possibile riapertura delle piscine "Le Naiadi". Lo ha annunciato Nazzareno Di Matteo, dg del noto impianto sportivo pescarese, che ha rilevato la struttura dopo il fallimento dello scorso anno: "Potremo riaprire, e farlo in sicurezza", queste le sue parole

Di Matteo, tuttavia, non ha nascosto le difficoltà di questo periodo:

"Le spese di gestione di un impianto così grande sono ingenti e, nonostante i due mesi di stop che hanno inciso pesantemente, stiamo lavorando per poter ripartire al più presto. La condizione essenziale è però quella che il protocollo Fin possa essere validato dal Comitato Tecnico Scientifico. Noi come Naiadi non ci siamo fermati, e abbiamo già studiato delle soluzioni che ci possano permettere, di poter riprendere alcune attività, potendo contare sulla piscina scoperta".