Nuoto: il Gris apre un doppio canale per risollevare gli impianti sportivi. Il portavoce Nazzareno Di Matteo, gestore de Le Naiadi, ha infatti spiegato che si è al lavoro sia con la Regione Abruzzo che con il Governo nazionale "per far ripartire il settore" e per ottenere aiuti concreti:

"Gli impianti sono ancora chiusi e per il momento non credo potranno riaprire - ha detto - Ma al di là di questo mi preme sottolineare il grave momento di difficoltà economica che stanno attraversando i gestori delle strutture che non possono essere ignorati".

Così, grazie anche all'onorevole Gianluca Vacca, è stata avviata una interlocuzione con il Ministro dello Sport Spadafora e con l'esecutivo, ottenendo il via libera ai 600 euro per tutti i collaboratori sportivi, mentre con la Regione e l'assessore allo Sport Liris si sta lavorando alla costituzione di un fondo di 3 milioni che serviranno "per coprire i costi sostenuti e da sostenere per far riaprire gli impianti e sostenere le società sportive".