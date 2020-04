L'appello di Di Matteo (Gris): “I lavoratori dello sport non siano fanalino di coda”

Nazzareno Di Matteo, portavoce del Gris (Gruppo regionale impianti sportivi) d’Abruzzo, chiede maggiori tutele per i lavoratori dello sport in questo difficile momento:

“Mentre i lavoratori autonomi sono impegnati a destreggiarsi tra le falle informatiche del sito dell’Inps per ottenere quanto gli spetta - denuncia - per gli “invisibili” che lavorano nel settore sport non c’è neanche una comunicazione ufficiale che rassereni gli animi di chi sta vivendo il timore delle difficoltà a cui andrà incontro, se non si sbloccherà la situazione a stretto giro”.