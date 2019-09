Naiadi, tutto pronto per la riapertura: il programma degli open days

Tutto pronto alle Naiadi di Pescara per la quattro giorni di open days in occasione della riapertura al pubblico della struttura. Da giovedì 26 settembre fino a domenica 29 settembre l'impianto sarà aperto a tutti gli utenti che avranno modo di conoscere le attività e corsi a disposizione, i prezzi e le promozioni per chi acquista gli abbonamenti durante il week end di inaugurazione.

Giovedì 26 le attività saranno tutte dedicate alle informazioni per le promozioni speciali, oltre a visite alla struttura e le iscrizioni per le lezioni prova e l'Academy Naiadi 2020. Da venerdì a domenica invece ci saranno anche le dimostrazioni di alcuni corsi sia nelle piscine che nelle palestre dove si potranno fare lezioni di prova gratuite.

Sabato 28 alle 11:30, spazio alla conferenza stampa di presentazione dell’intero impianto, alla presenza di istituzioni e autorità. La giornata proseguirà tra attività e visite, con spiegazioni da parte dello staff sulle migliorie effettuate all’impianto e sul palinsesto dei corsi che partiranno lunedì 30 settembre.

Domenica 29 invece ci sarà l'Academy, composta dalle associazioni sportive che gestiscono l'impianto e che metteranno a disposizione borse di merito sportivo con abbonamenti per un valore di oltre 10 mila euro, per giovani talenti fra i 6 e 12 anni. Per la pallanuoto ci saranno due commissari importanti come Paolo Malara, ex Ct della nazionale italiana e attuale allenatore del “Pescara Pallanuoto” e il campione mondiale olimpico, ora allenatore delle squadre giovanili del “Club Aquatico Pescara”, Marco D’Altrui.

Nei campi di calcetto ci saranno i test condotti dalla Renato Curi e dalla scuola calcio Alcione. Tutte le fino sulla pagina Facebook "Naiadi 2020". Riaprirà anche il centro benessere "Eden" ed il bar "La corte" mentre lo store "Fernando Sport" aprirà ad inizio ottobre.