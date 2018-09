Motori: la Solaris Motorsport torna a Hockenheim sperando nel bis

Questo fine settimana la Solaris Motorsport tornerà sulla pista di Hockenheim, il tracciato che nel 2014 ha regalato con un'avvincente e spettacolare gara il titolo EuroV8 Series al nostro concittadino Francesco Sini, conquistato a bordo della Chevrolet Camaro costruita nelle officine di Pescara.

Quattro anni dopo, saranno ancora una volta Francesco Sini, una Camaro e la Solaris Motorsport a scendere in pista sul leggendario tracciato tedesco, questa volta pronti per affrontare una nuova e impegnativa sfida: i Playoffs della NASCAR Whelen Euro Series.

"Hockenheim per me e per la Solaris è una pista speciale, tutti i ricordi vanno a quel 2014 quando con una vittoria per me e una doppietta per la squadra portammo a casa il nostro primo titolo", ha commentato Francesco Sini. "La Camaro questa volta sarà un po' diversa, ma sento di nuovo quel feeling che avevo con la "Principessa". Due mesi di inattività sono lunghi, non vedo l'ora di tornare in pista e provare a regalare ai miei meccanici il giusto ringraziamento per il loro grande lavoro".

Queste, invece, le parole di Roberto Sini, Team Principal della Solaris Motorsport:

"In questi mesi abbiamo potuto ricostruire e lavorare sulla Camaro al meglio, dedicandoci ad ogni minimo dettaglio. Siamo pronti per ripartire, abbiamo ottimi ricordi su questa pista, ma rispetto a quattro anni fa è tutto diverso. Gli avversari sono tanti e tosti, ma abbiamo già dimostrato di saper salire sul podio anche nella NASCAR Whelen Euro Series. Siamo pronti a tornare finalmente in pista".

I Playoffs della serie europea della NASCAR inizieranno con le SemiFinali di Hockenheim in programma questo weekend e distribuiranno punteggio raddoppiato. Come da tradizione, il fine settimana inizierà al venerdi con le due sessioni di prove libere, mentre sabato mattina a partire dalle 10:05 scatteranno le qualifiche che decreteranno la griglia per la prima gara del weekend, in programma nel pomeriggio alle 13:10.

Domenica alle 14:30 lo start della seconda gara. La sessione di qualifica e tutte le gare saranno trasmesse in live streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della NASCAR Whelen Euro Series, su Motorsport.tv, Fanschoice.tv e molti altri portali e pagine Facebook in tutto il mondo.