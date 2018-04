Montesilvano, ai parchi Falcone e Le Favole si può giocare a basket

L'assessore al Verde Pubblico del Comune di Montesilvano, Ernesto De Vincentiis, ha presentato ufficialmente le piazzole circolari all'interno dei parchi Falcone e Le Favole. Si tratta di spazi adibiti alla pallacanestro che vanno ad arricchire l'offerta di svago e il decoro urbano.

Completati i lavori di realizzazione dei campi e dei canestri per permettere ai giovani di praticare lo sport all'aria aperta. Prossimamente altre due piazzole per il basket sorgeranno nel parco Baden Powell e in piazza Galli a Montesilvano Colle.