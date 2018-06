Montesilvano: l'Italia vince il Mundial Beach Soccer, Francia battuta in finale

Italia, Francia, Argentina e Brasile hanno dato spettacolo nel quadrangolare di calcio sulla spiaggia che si è disputato all'Arena del Mare di Montesilvano.

La manifestazione sportiva di stampo internazionale ha avuto pareri positivi da parte dell'organizzatore Maurizio Iorio:

"Al di là del risultato sportivo, la più grande soddisfazione è stato il calore e la partecipazione che ci sono state dimostrate dalla città. I giocatori delle nazionali sono andati via innamorati della location e della gente. Io stesso ho conosciuto persone meravigliose"

Spalti gremiti con oltre 1000 spettatori che hanno sostenuto calorosamente la rappresentativa azzurra, vincitrice del Mundial Beach Soccer. Entusiasmo collettivo anche per il Trofeo Mastrangelo on the Beach vinto dalla formazione di Montesilvano Colle. Tra i Giovanissimi, affermazione per il team Acqua & Sapone.