Montesilvano: a luglio la Coppa del Mondo di pickleball

Dal 18 al 22 luglio, il Pala Dean Martin ospiterà una manifestazione sportiva di respiro internazionale. Si tratta della Coppa del Mondo di pickleball che include anche l'Italian Open International Tournament.

I campioni di questa disciplina a metà strada tra il tennis e il badminton si sfideranno per la sexonda edizione del Bainbridge Cup. Saranno circa 400 gli atleti provenienti per la maggior parte dal Nord America dove il pickleball è molto praticato. Nutrita anche la rappresentativa europea con il suo team in gara nelle competizioni di doppio femminile, maschile e misto. Dopo Madrid, sede dell'edizione 2017, toccherà dunque alla città di Montesilvano, scelta dalla federazione italiana come Centro Nazionale per promuovere e lanciare uno sport che dalle nostri parti non è ancora particolarmente diffuso.