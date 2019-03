Montesilvano, la campionessa di triathlon Verena Steinhauser incontra il sindaco 

Viene dal Trentino Alto Adige, precisamente da Bressanone, ma ha scelto di svolgere la preparazione atletica a Montesilvano in vista delle imminenti qualificazioni alle prossime Olimpiadi. Verena Steinhauser, 24 anni, pratica il triathlon e sta intensificando gli allenamenti di nuoto sulle distanze che variano dai 750 ai 1500 metri, la corsa dai 5 ai 10 chilometri e la bici dai 20 ai 40 chilometri.

Da queste parti ha trovato l'ambientazione naturale per praticare le tre distinte discipline sportive scegliendo come campi conformi e ideali la pineta, il mare, le piste ciclabili, la strada parco e il Pala Dean Martin.

"Per queste ragioni e per la disponibilità che il Comune ci ha mostrato mettendoci a disposizione l’area esterna del Palacongressi per gli allenamenti, abbiamo voluto portare un simbolico dono, ovvero il pettorale di una delle gare a cui ho partecipato ad Abu Dhabi".

Queste le parole che la triatleta ha rivolto al sindaco Francesco Maragno, all'assessore Valter Cozzi e al presidente della Commissione Sport Alessandro Pompei. Consegnata anche una targa dall'allenatore Simone Mantolini al primo cittadino, che ha così replicato:

"Siamo noi a ringraziare questi atleti che portano in giro per l’Italia e per il mondo, il nome di Montesilvano come simbolo di eccellenza, anche nello sport. Lo sport è sempre stato un aspetto su cui abbiamo voluto puntare, sia in termini di strutture e di impianti che abbiamo arricchito con il completamento della pista di atletica, con la realizzazione quasi in dirittura di arrivo dell’antistadio di via Senna e con la messa a disposizione del Pala Dean Martin che in questi anni ha ospitato tante manifestazioni sportive di rilievo internazionale".