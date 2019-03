A Montesilvano la 4a edizione della “21.097 metri sul chilometro lanciato”

La “21.097 metri sul chilometro lanciato”, organizzata dal Comune di Montesilvano in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica “Bersaglieri in Corsa”, tornerà domenica 17 marzo per la sua quarta edizione.

La gara comincerà alle 9:15. Il percorso interessato dalla gara chiuderà al traffico nella fascia oraria tra le 8:30 e le 11:30, ma le strade verranno riaperte man mano che passeranno gli atleti.

Sarà possibile scegliere tra 3 diverse competizioni:

quella da 21 km;

quella da 8 km che si percorrerà sul lungomare per 2 giri

“Corro con il mio papà”, passeggiata ludico-motoria

Per la gara “Corro con il mio papà”, verranno premiate 3 coppie:

quella la cui somma delle età risulti la più giovane tra i partecipanti

quella più matura

quella che avrà fatto più km e, in caso di parità, la migliore prestazione

Le iscrizioni alla gara dei 21 km sono aperte fino al 13 marzo, mentre quelle alla gara da 8 e alla passeggiata padri/figli sono aperte fino al 17 marzo e sarà possibile farle nel quartier generale della gara, di fronte al Pala Dean Martin.

Qui di seguito il percorso di 21 km: