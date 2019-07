A Farindola torna il Memorial "Daniele Quirico" di mountain bike cross country

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di mountain bike cross country. Il Memorial "Daniele Quirico", in programma a Farindola sabato 27 luglio, rientra nel programma gare della Uisp Abruzzo e Molise. L'organizzazione è del team Iachini Cycling e dell'associazione culturale "Farindola International Artist Festival".

La corsa si svilupperà prevalentemente nella contrada San Quirico, con partenza alle ore 16. Il percorso sterrato, di cinque chilometri ripetuto per sei volte, prevede anche un tratto di attraversamento del fiume Tavo e numerosi passaggi tecnici. La quota di iscrizione è di 13 euro, con l'aggiunta di 2 euro per il chip. Esiste anche la possibilità di un pacchetto completo al costo di 50 euro che comprende iscrizione alla gara, pernottamento, prima colazione e l'ingresso omaggio in piscina.

La competizione amatoriale ha avuto il supporto organizzativo della Provincia di Pescara e di Wolftour srl, con il contributo del dipartimento della gioventù e del servizio nazionale civile - fondo Politiche Giovanili Bando Restart.