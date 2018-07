Memorial Alfredo De Florentiis: ciclismo giovanile in Rosa sulle strade di Pescara

Il Memorial Alfredo De Florentiis è l’evento che farà di Pescara il centro del ciclismo giovanile femminile delle categorie esordienti e allieve: domenica 15 luglio sarà una giornata storica per tutto il ciclismo abruzzese che avrà per la prima volta in calendario una gara tutta al femminile grazie agli sforzi organizzativi congiunti dell’Addesi Cycling e del Team Di Federico sotto l’egida del comitato regionale abruzzese della Federciclismo e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Pescara.

Una gran bella vetrina nella domenica successiva al campionato italiano alle Terme di Comano, evento che ha portato alla ribalta il Team Di Federico con il trionfo di Eleonora Ciabocco tra le esordienti donne secondo anno e che sarà al via della manifestazione con il tricolore sulle spalle. Le ragazze dovranno impegnarsi in un circuito di 5,6 chilometri pianeggiante nella zona della Pineta Dannunziana (da ripetere cinque volte per le esordienti e undici volte per le allieve) per poi percorrere un tratto in linea di 4 chilometri verso il traguardo sulla collina di San Silvestro al culmine di una salita di 2 chilometri. Sotto osservazione le società tesserate con la Federciclismo Abruzzo per l’assegnazione dei titoli regionali su strada.

Un lavoro importante nel dietro le quinte in sinergia con le istituzioni (in primis il Comune di Pescara) grazie all’impegno e alla passione della famiglia Di Federico e dell’interessamento in prima persona dell’azzurro del paraciclismo Pierpaolo Addesi con ottime premesse per creare le basi di un grande evento sportivo di riferimento per il ciclismo femminile nella regione Abruzzo e per il Centro-Sud Italia.