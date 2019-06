Silenzio, parla Allegri: "Il calcio deve essere una scuola di vita" [FOTO]

Continuano le giornate pescaresi dell'ex tecnico della Juventus (nonché ex giocatore biancazzurro) Massimiliano Allegri, che oggi pomeriggio allo stadio Adriatico ha partecipato come istruttore al "Mondo Curi Junior Camp" dell'Asd Curi diretta da Antonio Martorella, suo ex compagno di squadra nel Delfino.

Foto e selfie con i tanti presenti per il trainer toscano, che è attualmente in città per un periodo di relax. Allegri non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti sul suo futuro che potrebbe vederlo anche fermo, per sua scelta, nella prossima stagione. In compenso ha parlato volentieri dell'importanza dei vivai: