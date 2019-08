Kart, Mattia Bucci sale di livello e passa alla X30 Junior

Primi test sul tracciato di Val Vibrata per Mattia Bucci che si prepara a un'altra stagione da protagonista, cimentandosi in una categoria di livello superiore.

Il passaggio dalla 60 Mini alla X30 Junior non sembra rappresentare un ostacolo insormontabile.

Nella giornata di sabato Mattia Bucci ha lavorato sul setup del mezzo insieme allo staff del team diretto da Andrea Pedrini cercando il giusto feeling col nuovo materiale Tony Kart del team Newman Motorsport, abbassando costantemente i suoi tempi, fermando il cronometro ad appena quattro decimi dalla migliore prestazione mettendo in mostra anche un’importate forma fisica coprendo turni da 14 giri ciascuno.

Il programma e l’ottima giornata di lavoro non è stata rovinata neppure dalla pioggia, arrivata a fine giornata, con Mattia che firma il terzo miglior crono con gomme rain. «È stata una giornata stupenda e devo ringraziare mio papà e mia mamma che continuano a sostenermi e Giovanni Minardi insieme agli sponsor, oltre a tutto il team Newman Motorsport con cui mi sono trovato molto bene. Non mi aspettavo un debutto così positivo. A ogni sessione sono riuscito ad abbassare i miei riscontri cronometrici arrivando a girare sui crono di piloti con maggiore esperienza in questa categoria. Anche sotto la pioggia mi sono divertito molto e ora sono ansioso di programmare altre giornate di test, in prospettiva 2020».