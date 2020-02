Mattia Bucci firma con Newman Motorsport e vola nel campionato italiano Aci

Mattia Bucci, la giovane promessa del karting di Catignano classe 2007 già in orbita Minardi Management, difenderà i colori della compagine cesenate e avrà a disposizione il nuovo materiale Tony Kart X30 Junior nel Campionato Italiano Aci Sport che si articolerà su cinque appuntamenti sui tracciato più prestigiosi a livello internazionale di Triscina (4-5 aprile), Adria (13-14 giugno), Sarno (4-5 luglio), Castelletto di Branduzzo (18-19 luglio) e Siena (5-6 settembre).

In attesa del primo appuntamento del Campionato Italiano Aci, Mattia Bucci scenderà in pista già il prossimo 14 e 15 marzo al South Garda di Lonato valido per il campionato Iame Italia.

All’impegnativo calendario si aggiungerà anche la partecipazione ai prestigiosi Trofei del Challenge X30 (Margutti, Industrie e l’Ayrton Senna), in via di definizione.

Si arricchisce la line-up del team cesenate diretto da Andrea Pedrini, con Mattia che si unisce a Flavio Oliviei, Ferdinando D’Auria, Emanuele e Andrea Bruscino, Patrick Fraboni e Thomas Baldassarri.

Ecco come ha commentato il team manager Andrea Pedrini:

“Sono molto felice di poter continuare il lavoro iniziato parzialmente nella passata stagione con Mattia. Fin dall’esordio nei test ha stupito tutti, migliorandosi costantemente dopo ogni turno confermandosi durante il weekend di esordio in gara a Lonato. Sono sicuro che insieme potremo raggiungere risultati ambizioni sia nel Campionato Italiano che nei Trofei”.

Ovviamente soddisfatto Mattia Bucci, che in questo fine settimana sarà in pista a Val Vibrata per una giornata di test: