Kart, Mattia Bucci di Catignano a proprio agio nella nuova categoria

Dopo aver iniziato la stagione nella 60 Mini, disegnando il programma per la stagione sportiva 2020 che lo vedrà impegnato nel campionato X30, Mattia Bucci ha saputo mettersi in evidenza in occasione dell’ultimo round della Serie Iame Italia.

Una categoria che richiede una maggiore preparazione fisica e un'attenzione meticolosa nella messa a punto del mezzo.

Il giovane kartista di Catignano ha conquistato l'undicesimo posto in qualifica e la top ten nella prima batteria ad eliminazione che gli ha garantito l'accesso alla finale. Con la gara di Lonato va in archivio la prima parte di stagione.