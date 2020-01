L'ex biancazzurro Nielsen torna in Italia, riparte dalla Serie C

L'ex calciatore biancazzurro Matti Lund Nielsen torna in Italia e riparte dalla Serie C.

Il danese, 32 anni, ha infatti firmato un contratto con la Reggina fino al 30 giugno 2021, come riferisce ReggioToday.

Nielsen fu uno dei protagonisti della gloriosa promozione in Seria A del Delfino guidato da Zeman.

Conquistò la promozione anche con l'Hellas Verona e adesso va ad arricchire la rosa della società calabrese.