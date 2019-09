Trofeo Matteotti, il ciclista azzurro Matteo Trentin vince la 72esima edizione

Era dato tra i favoriti e, rispettando i pronostici, ha vinto lui: il 30enne azzurro Matteo Trentin di Mitchelton-Scott ha fatto sua la 72esima edizione del Trofeo Matteotti, staccando Andrey Amador di Movistar (secondo) e Daniel Savini di Bardiani (terzo).

Molte le autorità oggi presenti, tra cui l'assessore comunale allo sport Patrizia Martelli, il presidente del Trofeo Matteotti Daniele Sebastiani (che è anche il numero uno del Pescara Calcio), il consigliere comunale Armando Foschi e il presidente della Fci - provincia dell'Aquila, Fernando Ranalli.

Soddisfatto Trentin, che con questo successo ha consolidato anche l’umore giusto per affontare la prova iridata nello Yorkshire:

“L’obiettivo era testare le gambe per domenica prossima – ha affermato – ed è andata molto bene. Una vittoria che dà morale a tutto il gruppo, grazie anche all’ottimo lavoro di squadra. E’ stata una fuga di gamba con Fabbro che è partito per primo. Mi aspettavo una fuga con più persone, ma ci siamo gestiti molto bene, considerando che la gara è stata molto dura. Alla fine è andata bene, per me è stato un allenamento importante e devo ringraziare soprattutto Matteo Fabbro, che ha fatto un buon lavoro”.