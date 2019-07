Marco Stanchi è un nuovo giocatore del Pescara Pallanuoto [FOTO]

Marco Stanchi, 22 anni, è il primo colpo messo a segno dal Pescara Pallanuoto. Grazie al possesso del passaporto può essere tesserato come italiano, lasciando ancora libero lo spazio dedicato allo straniero. Marco, infatti, è nato in Italia ma è cresciuto negli Usa.

Esterno, nel 2018 è stato vice campione Ncaa con la Stanford University, dove si è anche laureato in Computer Science/Intelligenza Artificiale. Con la nazionale statunitense ha partecipato ai Mondiali Juniores di Istanbul nel 2014, inoltre nello stesso anno è stato votato come Mvp nello stato di Washington.

“Sono onorato e felice di poter giocare per una città che ha scritto alcune pagine di storia della pallanuoto”, sono le prime parole di Stanchi da tesserato biancazzurro. “Qui c’è un allenatore di fama internazionale e una società seria e con ambizione. Non vedo l’ora di raggiungere i miei compagni per poter dare il mio contributo”.