Ottava marcialonga in notturna a Scafa

Sabato 31 agosto, con il patrocinio del comune di Scafa, si terrà l'ottava marcialonga in notturna, gara competitiva di 10 km e non competitiva di 5 km con un pasta party finale per i partecipanti a base di porchetta.

Inizio gara alle ore 19.30, l'iscrizione è gratuita per gli under 15. Per informazioni: 348/8052869 o cerca su Facebook "Notturna di Scafa".