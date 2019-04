Sport e prevenzione, a Pescara la maratona “Race for the cure”

La “Race for the cure” arriva anche a Pescara. La celebre maratona solidale, infatti, colorerà di rosa le vie del centro della nostra città il prossimo 22 settembre.

Da oggi è possibile iscriversi a quello che è il più grande evento sportivo per la lotta ai tumori del seno. Le adesioni sono disponibili su www.racepescara.it.

In realtà, la prima edizione della "Race for the cure Pescara" si articolerà nell'arco di tre giorni, dal 20 al 22 settembre, con base operativa in piazza Salotto.

Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria organizzativa del Comitato Abruzzo di Komen Italia: