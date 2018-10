Maratona Dannunziana a Pescara, le strade chiuse e il programma della giornata

Maratona Dannunziana 2018 a Pescara: tutto pronto per l'evento podistico, giunto alla 18esima edizione, che quest'anno si terrà sabato 20 e domenica 21 ottobre

La competizione, sia agonistica che amatoriale, gode del patrocinio del Comune di Pescara ed è organizzata dalla Asd Vini Fantini e dalla Uisp. Anche quest'anno si rinnovera' l'aspetto solidale in sinergia con le associazioni Isav e Lilt, nonché con le famiglie di Roberto Straccia (il ragazzo marchigiano scomparso a Pescara nel 2012) e di Duilio Fornarola, storico maratoneta deceduto durante la corsa di tre anni fa.

Maratona Dannunziana 2018 a Pescara: il percorso

Si partirà e si arrivera' in piazza della Rinascita, dove è fissato il ritrovo alle ore 8;

alle ore 9,15 ci sarà lo start di Maratona, Mezza Maratona e Staffetta;

alle ore 9,25 si darà inizio alle gare giovanili lungo Corso Umberto;

alle ore 10 partirà la “Passeggiata Dannunziana”, una competizione con un percorso molto bello perché attraversa la città con tutto il suo paesaggio.

Ci sarà un prologo con i pattinatori a rotelle: quella con il pattinaggio e' una collaborazione nata per caso, che quest’anno avrà più spazio.

Novità per il villaggio maratona che quest'anno torna in Piazza della Rinascita, dove dalle 16 alle 20 di sabato si potranno espletare le ultime formalità mentre domenica un apposito staff sarà a disposizione per le gare.

Maratona Dannunziana 2018 a Pescara: gli atleti in gara

Sarano quasi 2.000 i partecipanti alla 18esima edizione della Maratona Dannunziana. Attesi nomi importanti come Stefano Velatta, vincitore della 100 km delle Alpi: con lui Ivan Di Mario, fortissimo nazionale molisano di mezza maratona, per la gara al femminile Verena Steinhauser (che parteciperà alle prossime olimpiadi, presente alla 21 km e alla prima partecipazione per lei), Daniela Hajnal, Vini Fantini, che annovera già altre partecipazioni, e altre atlete che sicuramente sapranno farsi valere.

Nella mezza maratona abbiamo Tommaso Giovannangelo, che correrà la 21 km. Sulla maratona confermato Antonio Bucci, che ha un palmares importante e darà un grande spettacolo.

Maratona Dannunziana 2018 a Pescara: strade chiuse, divieti e percorsi alternativi

Qui di seguito tutti i provvedimenti di modifica alla viabilità stabiliti dall'amministrazione comunale per la giornata del 21 ottobre, dalle ore 6 alle ore 15 e comunque fino al termine della manifestazione (sono esclusi i mezzi a supporto della manifestazione e/o di Associazioni autorizzate dall’organizzazione della maratona, ai servizi di apri pista e/o fine corsa):