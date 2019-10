Al via la 19a edizione della Maratona dannunziana

Domenica 20 ottobre quasi duemila appassionati della corsa si sfidano per la 19a edizione della Maratona dannunziana. La manifestazione podistica partirà da via Nicola Fabrizi, per poi dirigersi nel primo giro verso Francavilla al Mare e poi tornare a nord per raggiungere i Grandi Alberghi di Montesilvano Spiaggia, prima di rientrare alla base. Per la Maratona saranno previsti altri due giri che escluderanno però il tratto che porta a Francavilla.

Quest’anno, oltre ai podisti partecipanti alla maratona e alla mezza maratona, alla passeggiata e alla gara riservata ai ragazzi, vi sarà anche una gara riservata ai pattinatori, che daranno inizio per primi alle competizioni partendo alle ore 9. Seguiranno, via via, gli altri atleti.

La presenza della Lilt e di altre associazioni legate alle solidarietà arricchiscono questa manifestazione di uno spessore morale che fa onore a tutti gli organizzatori, ai partecipanti e alla città che da 19 anni riesce a unire sport e prevenzione in una bella giornata di festa.