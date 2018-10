Maratona D'Annunziana 2018, migliaia di atleti e cittadini alla partenza

Migliaia di partecipanti anche quest'anno per la Maratona D'Annunziana, la gara agonistica ed amatoriale che ha animato la mattinata di oggi 21 ottobre in città. L'evento è giunto alla 18esima edizione, e vede rinnovato il percorso agonistico. Ai nastri di partenza tantissimi atleti, professionisti o dilettanti, ed anche tante famiglie, ragazzi e bambini per la corsa amatoriale che si snoda per le vie della città.

Quest'anno l'evento, patrocinato dal Comune ed organizzato dalla Asd Vini Fantini e Uisp, vede la partecipazione delle associazioni Isav e Lilt, e delle famiglie di Roberto Straccia (scomparso nel 2012 da Pescara e trovato morto a Bari) e di Duilio Fornarola, storico maratoneta pescarese morto durante l'edizione del 2015.