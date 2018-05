Il manto erboso dello Stadio Cornacchia è il migliore d’Italia per la Serie B

Quello dello Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia è il miglior manto in erba naturale di tutto il campionato cadetto, un’affermazione che si concretizzerà in un vero e proprio premio per la gestione del campo di cui si occupa il settore Sport del Comune di Pescara.

Prima Pescara, dunque, seguita da Frosinone, Salerno ed Empoli. Il primato affiora dalle votazioni promosse dalla Lega B che ha pubblicato sul suo sito Internet due classifiche distinte, una per i campi naturali/misti e una per quelli artificiali.

A giudicare lo stato dei campi è stata una commissione composta da capitani, allenatori, produttori televisivi e dall’agronomo della Lega. L’assessore allo Sport, Giuliano Diodati, esprime soddisfazione: