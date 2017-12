Manoppello, consegnata l'onorificenza per meriti sportivi ad Alessia Iezzi

È stata consegnata nel pomeriggio di ieri (giovedì 28 dicembre), durante la seduta del Consiglio Comunale di Manoppello, l'onorificenza per meriti sportivi ad Alessia Iezzi: una pubblica attestazione di gratitudine dell’amministrazione e della cittadinanza intera nei riguardi della giovane manoppellese di 21 anni, che ha trionfato lo scorso ottobre a Nuova Delhi vincendo la Coppa del Mondo nel Trap, prima vittoria internazionale da senior dopo aver stupito nelle categorie giovanili.

"Modello e insegnamento per tutti i giovani - afferma il sindaco Giorgio De Luca - una ragazza giovanissima che con passione, amore ed impegno è riuscita a primeggiare nella competizione mondiale. Un esempio da seguire e un punto di partenza per noi e per questa comunità di Manoppello che promuove le attività sportive".