Luigi Cerasoli nuovo socio della Pescara Pallanuoto

Il nuovo socio della Pescara Pallanuoto è Luigi Cerasoli, ingegnere pescarese di 48 anni. Ecco cosa ha dichiarato:

“Qui c’è un progetto importante, solido e concreto. Quando mi è stato proposto di farne parte non ci ho pensato due volte, per me è un grande orgoglio entrare in questa famiglia. Sono appassionato di questo sport da una vita, tanto per intenderci da quando la pallanuoto pescarese viveva il suo massimo splendore, tra gli anni '80 e '90. Adesso, passare da tifoso a protagonista mi fa enormemente piacere. Il mio obiettivo è quello di dare un contributo ad un progetto che come ho già detto è ben avviato, grazie alla struttura che la dirigenza è riuscita a montare. Abbiamo una squadra competitiva e che ci auguriamo possa fare molto bene”.