Callant Doltcini: ancora un trionfo nel ciclocross in Belgio per Lorenzo Masciarelli

Continua la striscia positiva di risultati per la Callant Doltcini nel ciclocross in Belgio dove Lorenzo Masciarelli è stato il dominatore della prova giovanile riservata agli allievi nella gara disputata a Zonhoven, quinta prova di Superprestige.

Masciarelli ha preceduto di 7” il suo compagno di squadra, l’olandese Tibor Del Grosso, e di 11” il vice campione nazionale belga Mathis Avondts. È il terzo successo in Belgio (il decimo su 15 gare disputate anche in Italia) per il 15enne pescarese Masciarelli, che ha dovuto faticare tanto per staccare gli avversari tra la neve e la sabbia:

“E’ stata una gara molto dura, i passaggi sulla cava sabbiosa, in salita e discesa, erano molto difficoltosi ed in alcuni tratti il percorso era scivoloso, poi non sono abituato al freddo così intenso. Avevo già vinto, qui in Belgio a Ronse e Wachtebeke, ma questa è una vittoria speciale, ancora più bella, perché abbinata al Trofeo Superprestige”.

Masciarelli prenderà parte a tutte le gare in Belgio fino alla fine dell’anno: l'obiettivo è chiudere il 2018 alla caccia del miglior risultato ma la vittoria a Zonhoven è un chiaro segnale che lascia ben sperare per il finale di stagione di ciclocross in Italia con i tricolori assoluti all’Idroscalo di Milano (11-12 gennaio 2019) mentre in Abruzzo si va completando l’organico formato da undici corridori (Masciarelli junior compreso) pronti a difendere i colori della Callant Doltcini per la nuova stagione su strada.