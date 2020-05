Liris: "Lavoriamo a una misura di sostegno per lo sport"

L'assessore regionale allo sport, Guido Quintino Liris, ha annunciato che potrebbe arrivare una misura a sostegno delle associazioni sportive per le conseguenze del lockdown. Si lavora a un ristoro, a fondo perduto, degli affitti dovuti ai privati, parametrato al bilancio dell'anno precedente, che tenga conto sia degli eventi svolti sia delle spese di gestione sostenute per la manutenzione delle strutture in dotazione.

Alla redazione di "Sos Coronavirus" Liris ha detto che sono in corso da giorni incontri con associazioni, federazioni, e società, che hanno portato a far ripartire il golf e il tennis:

"Addirittura sul tennis siano stati secondi solo alla Sicilia e, in parte, al Veneto. Stiamo parlando sì di una misura coraggiosa ma anche ben pensata, che ha tenuto conto delle indicazioni delle ministero dell'Interno e delle linee guida condivise con il ministero dello sport. Il fatto che i campi da tennis e da golf siano stati presi d'assalto dimostra che avevamo ragione".

Ci sarà invece da "aspettare ancora per gli sport di squadra e di contatto, così come vedo molte criticità nella riapertura di palestre e piscine".