Karate, a Lettomanoppello l'8° trofeo interregionale Natale Abruzzo

Combattimenti, disciplina, filosofia e spettacolo. L’antica arte marziale giapponese del Karate, domenica 16 dicembre, offrirà una giornata all’insegna del sano spirito sportivo.

Lettomanoppello, infatti, ospitera' l'8° Trofeo Interregionale Natale Abruzzo dello Csen. L'evento è organizzato da Agostino Toppi in collaborazione con l'Asd Top Master (che proprio il mese scorso ha ottenuto il 35esimo posto su 180 associazioni sportive nel Campionato Nazionale Csen), con la partecipazione del Responsabile CSEN regionale il Dott.Salines e con la collaborazione del Comune di Lettomanoppello.

La manifestazione vedrà impegnati circa 200 atleti provenienti da Abruzzo, Marche e Molise in rappresentanza di 25 società, per le specialità Kata, Kumite e Karate integrato. Per la prima volta parteciperanno, oltre agli ufficiali di gara abruzzesi, anche quelli provenienti dalle Marche. Durante le premiazioni interverranno il Dott.Salines. l'Assessore alle politiche sociali Luciana Conte, l'Assessore allo sport Morena Mancini e il sindaco Giuseppe Esposito.

La manifestazione, inserita nel calendario degli eventi natalizi a Lettomanoppello,è a carattere Interregionale, ed è inserito nel portale Csen Italiano come attività di interesse Nazionale. Il torneo prenderà il via alle ore 8:30 e si svolgerà nel corso di tutta la giornata: la mattina parteciperanno atleti dai 4 agli 11 anni, Amatoriali e Preagonisti, dalla categoria samurai a ragazzi; proseguiranno nel pomeriggio le categorie agonistiche da esordienti ai Master. Come spiega Agostino Toppi, Coordinatore del settore karate CSEN Abruzzo, organizzatore del Trofeo e gestore degli impianti sportivi comunali da più di 13 anni: