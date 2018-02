Sci e snowboard, a Lettomanoppello al via il “Progetto Neve”

Dal 5 al 9 febbraio quattro ore di lezioni di sci o snowboard al giorno per tutti i ragazzi che con le proprie famiglie hanno deciso di aderire al “Progetto Neve”, patrocinato dall’amministrazione comunale di Lettomanoppello e dall’Assessorato alle Politiche dello Sport, destinato alla Scuola Secondaria di Primo Grado.

“Il “Progetto Neve” – ha commentato l’Assessore alle Politiche dello Sport, Morena Mancini – è un progetto di apprendimento degli sport invernali che nasce perché vuole essere guida ed avvicinamento alla multidisciplina sportiva e perché si prefigge di guidare i ragazzi nella scelta del modo per potenziare il rispetto delle regole e della disciplina. I ragazzi – ha spiegato la Dott.ssa Morena Mancini – andranno su a Passolanciano o Mammarosa (se manca la neve a Passolanciano) accompagnati dai loro professori che si sono resi disponibilissimi ad accompagnarli. Da lunedì mattina a venerdì, partiranno alle 8.15 da scuola e rientreranno alle 14.00/14.30 a scuola. Il progetto – ha continuato l’Assessore al ramo – è stato approvato dal consiglio d’istituto ed è stato strutturato per essere realizzato durante le ore di lezione. I ragazzi che non aderisco al progetto seguiranno lezioni di eventuale recupero o approfondimento a scuola”.