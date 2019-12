Il libro sulla storia del Betis Montesilvano vince “Racconti dall’Abruzzo e dal Molise”

La storia del Betis Montesilvano, tratta dal libro “Leicester d’Italia” del giornalista Alberto Fuschi, è stata selezionata tra i racconti vincitori del concorso “Racconti dall’Abruzzo e dal Molise 2019” e pubblicata nel libro della casa editrice Historica Edizioni.

La premiazione con tutti gli autori si è tenuta al Best Western Villa Maria di Francavilla lo scorso 15 dicembre. La città di Montesilvano entra per la prima volta nelle antologie letterarie pubblicate da Historica Edizioni. La storia del Betis Montesilvano, come spiegato dall’autore durante l’evento, tratta il curioso genere sportivo/sociale/turistico.

La fantasiosa squadra biancoverde si offre come soluzione alle carenze culturali attraverso la domenica sportiva mai esistita nella provincia pescarese. Una città fantastica che si ritroverà, quasi inconsapevolmente, la favola del mitico Leicester di Claudio Ranieri.

Il popolo montesilvanese è finalmente unito grazie alla passione calcistica che si consuma nel piccolo e caloroso "Stadio Saline", costruito sull'omonimo fiume proprio come l'affascinante Craven Cottage di Londra (nella fantasia dell'autore la struttura è collocata al posto del neo Ponte Adriatico).

Alberto Fuschi, giornalista e blogger del magazine Spettacolo Italiano, ha presentato il suo libro “Leicester d’Italia” al sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Il libro “Racconti dall’Abruzzo e dal Molise 2019” sarà in vendita nelle librerie abruzzesi e molisane (con distribuzione Libro.co), sul sito di Historica, alle principali fiere della piccola e media editoria cui parteciperà l’editore e sui principali book-stores online.

