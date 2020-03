Lega Nazionale Dilettanti, sospese tutte le partite dal 5 al 9 marzo

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti - Abruzzo ha sospeso tutte le partite in programma da oggi, 5 marzo, al 9 marzo compreso per l'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Ecco cosa si legge in una nota:

"Società, Associazioni Sportive, Comuni e gestori privati degli impianti sportivi sono invitati ad effettuare appena possibile una sanificazione completa degli spogliatoi e delle aree comuni, di concerto con la strategia generale di contenimento del contagio da Covid-19, e anche al fine di poter riprendere l’attività agonistica in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto delle disposizioni del Dpcm 4 marzo 2020 (gare a porte chiuse)".

Le date di recupero delle gare rinviate verranno comunicate prossimamente. Qui di seguito le misure igienico-sanitarie che bisogna rispettare:

a) mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate