Lega Nazionale Dilettanti, gare sospese fino al 3 aprile per il coronavirus

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi oggi, ha deciso di sospendere ancora le partite, prolungando il provvedimento che sarebbe scaduto in data odierna. Annullate, dunque, tutte le gare fino al prossimo 3 aprile.

Come si legge in una nota, "preso atto della situazione verificatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in conseguenza del diffondersi del “Coronavirus” denominato Covid-19" e stabilito che "appare opportuno tener conto delle raccomandazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità circa la necessità di adottare comportamenti che siano tesi a limitare le occasioni di eventuale contagio, mantenendo tra l’altro una distanza interpersonale di almeno un metro", si è deliberato di cancellare tutti i match fino all'inizio del prossimo mese.