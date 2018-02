Ciclismo: la Nuova Spiga Aurea si presenta, l’evento presso L’Arca di Spoltore

Il mondo del ciclismo abruzzese scopre finalmente il nuovo volto della Nuova Spiga Aurea di Spoltore: la squadra di ciclismo giovanile capitanata dal presidente Niki Di Nicola infatti, verrà presentata ufficialmente al pubblico che conoscerà anche i nuovi elementi che affronteranno la prossima stagione che inizia proprio nel mese di marzo.

La presentazione dei ragazzi verrà realizzata presso L’Arca di Spoltore. Alessandra Renzetti modererà l’evento; presente inoltre la Federazione Ciclistica Italiana. Tra gli ospiti, oltre a figure del panorama politico attuale, e nomi che hanno fatto grande il ciclismo si attendono anche presenze di riferimento del settore quali Mauro Marrone, Presidente Federciclimo Abruzzo, Fausto Capodicasa Presidente del Comitato Provinciale FCI Pescara, Antonio Di Lizio Presidente Pista Abruzzo, Paolo Festa Vicepresidente della Federazione Regionale che ha avuto anche un ruolo centrale durante la preparazione invernale dei ragazzi.

Immancabili, poi, saranno i direttori sportivi della Nuova Spiga Aurea che hanno seguito con costanza i ragazzi e continuano a garantire una corretta preparazione atletica, elargendo consigli e naturalmente trucchi indispensabili alla loro crescita; presenti dunque la “novità rosa” del team Azzurra D’Intino che si occuperà dei Giovanissimi con Marco Perazzetti e Fabiano Roganti, Salvatore D’Andrea e naturalmente Niki Di Nicola per le altre categorie.

“Ci siamo, tra qualche giorno ufficializzeremo la squadra, mostreremo le nuove divise e naturalmente presenteremo uno alla volta i nostri atleti ormai pronti per questa nuova avventura – commenta il presidente Di Nicola – Il sogno continua: quella che inizialmente era una scommessa è una solida realtà ora e certamente senza la presenza di molti non sarebbe tale. Mi preme ringraziare tutto lo staff e le famiglie per la presenza, ma anche tutti i nostri sponsor. Inoltre un ringraziamento personale va al Centro L’Arca che ci consente di realizzare l’evento, la FCI che ci accompagna in questa nostra passione e ovviamente Carmine Giannandrea che con il suo contributo ha portato nuova vivacità”.