"La festa dei giochi": subbuteo e tanto altro al palasport di Cepagatti

L’associazione culturale Ves Gentes con sede a Cepagatti non è a scopo di lucro ed ha come scopo primario la riscoperta, lo studio, la ricostruzione sperimentale e la divulgazione, della cultura Italica arcaica, nei suoi aspetti civili, militari, culinari, ludici e religiosi, con attenzione particolare alla riscoperta delle tecniche artigianali utilizzate nella realizzazione dei manufatti a noi pervenuti.

Nel contempo nel corso dell’anno, l’associazione organizza manifestazioni sportive in collaborazione con l’Ente di promozione sportiva Uisp e con la Federazione Italiana Sport Calcio da Tavolo, sempre in ottemperanza alla diffusione tra i giovani, dello sport e del gioco e con attenzione all’aggregazione e alla valenza ludico-sportiva dello stesso.

Patrocinata dal Comune di Cepagatti, al palazzetto dello sport prende il via la seconda edizione della Festa dei giochi, durante la quale si organizzerà un manifestazione a carattere nazionale di Subbuteo per il 6 e 7 aprile 2019.

La prima edizione è stata organizzata in data 8, 9 e 10 giugno 2018 e ha visto la partecipazione di ben 60 giocatori provenienti da tutta Italia e per il prossimo di certo ci saranno ulteriori partecipanti, visto il buon esito della prima edizione. Inoltre si organizzeranno giochi per bambini e una mostra di giochi antichi da esporre in quelle date.

Durante la stessa ci sarà un appuntamento promozionale sabato 6 aprile per i bambini dal titolo “Primi calci in punta di… dito!” dalle 9 alle 17:30 (appuntamento gratuito per bambini contemplato nel laboratorio e progetto “Carta e bottone”, per la riscoperta della manualità e dei giochi antichi), dove i bambini verranno premiati con una pergamena e con gadget e premi che verranno messi a disposizione.

La manifestazione è aperta a tutti. Info 392/2282925.