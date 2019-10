“L’Arca Sport Village” a Spoltore, ecco il programma della prima edizione

“L’Arca Sport Village”, alla sua prima edizione, è un evento sportivo che vedrà almeno 300 tra adulti e bambini praticare la propria disciplina preferita, insieme a tantissime associazioni sportive locali.

Appuntamento sabato 5 e domenica 6 ottobre, dalle ore 16 in poi, al Centro Commerciale L’Arca di Spoltore.

Un’ondata di sport che trasformerà L’Arca in un villaggio organizzato ad aree allestite per l’occasione e coordinate da Endas Abruzzo del presidente Simone D’Angelo: dalla pallacanestro alla scherma, dal pattinaggio alla danza sportiva, ed ancora la ginnastica ritmica, le arti marziali, la pallavolo, gli scacchi, la zumba, il beach tennis, il crossfit, lo swing, il country e il burraco.

Nella giornata di domenica 6 ottobre sarà presente il Centro Sociale Anziani "Lo Svago", una bellissima realtà e punto di riferimento per il territorio, per lo speciale appuntamento annuale de L'Arca "Festa dei Nonni". Durante il pomeriggio coinvolgeranno i bambini in giochi e caccia al tesoro. Alle 17, prima del concerto, saranno sul palco per raccontarci lo speciale rapporto tra nonni e nipoti con poesie, canzoni e piccole pillole teatrali.

Una due giorni nella quale sarà possibile chiedere informazioni sui corsi organizzati dalle associazioni presenti, provare lo sport preferito, danzare e passare un weekend di sport e shopping carico di entusiasmo, che si concluderà con il concerto dei “Work in Progress”, tribute band di Lucio Dalla.