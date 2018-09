Kickboxing: il pescarese Alessandro Caputo campione del mondo Juniores

Grande successo per lo sport pescarese. Il 16enne Alessandro Caputo è il nuovo campione del mondo juniores di kickboxing. Il giovane abruzzese, infatti, ha battuto in finale l’atleta greco Eleftheriou Panagiotis dove aver superato in semifinale l'atleta russo Barinov Aleksei.

La competizione si è svolta a Jesolo (VE) dal 16 al 23 settembre con 2.300 atleti provenienti da tutto il mondo. La nazionale italiana ha conquistato moltissimi successi superando le nazionali favorite della Russia e dell'’Azerbaijan.