Kickboxing: il "pescarese" Gonzalez a caccia del titolo europeo

Marcelo Gonzalez parte per la Francia a caccia di un nuovo prestigioso trofeo. Domani sera una folta delegazione pescarese guidata da Andrea Sagi sarà presente a bordoring per sostenerlo in questo importante appuntamento. Il campione spagnolo, tesserato con il Fight Clubbing Gym di Pescara, prosegue la sua scalata al ranking Oktagon e vola a Marsiglia alla conquista alla conquista del torneo internazionale "La Nuit des Guerriers" per il titolo europeo Pro ISKA.

In semifinale se la vedrà con l'atleta di origine transalpina Hugo Di Martino. L'altro abbinamento è Alexandre Cilia (Francia) vs Ricardo Costa (Portogallo). Il coach Maurizio D'Aloia ripone molta fiducia in Gonzalez che il 24 marzo a Lecce, durante la tradizionale "Notte dei Gladiatori", si giocherà l'accesso al prossimo Oktagon Bellator. Con lui anche Mattia Buccella, mentre la campionessa del mondo Federica Sbaraglia, anche lei orgoglio del Fight Clubbing Gym, combatterà contro la pari grado WBC Sveva Melillo. Intanto è già attiva la macchina organizzativa per l'evento internazionale di MMA e Fight 1 che si ripeterà a Pescara nel prossimo luglio durante la notte bianca.