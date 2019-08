La karateka pescarese Sara Brogneri premiata in Comune [FOTO]

Con queste parole Il sindaco Carlo Masci ha ricevuto oggi in Municipio la karateka pescarese Sara Brogneri, che alcuni giorni fa ha conquistato la medaglia di bronzo alle Universiadi tenutesi a Napoli. Masci ha consegnato alla giovane atleta una pergamena di riconoscenza da parte della Città:

“Rappresenta l’attestato di stima che tutta la città vuol tributare a un’atleta che ha saputo onorare Pescara e l’esempio di correttezza che ogni sportivo incarna. Perché nello sport non ci possono essere raccomandazioni ma tanti sacrifici e assoluta lealtà per arrivare alla vittoria o per accettare una sconfitta con la consapevolezza di aver dato il massimo possibile”.