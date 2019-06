Sport da combattimento, K1 rules: giovane atleta pescarese conquista il World Championship

Ha conquistato la vittoria nel World Championship durante il Rimini Wellness il 1 e 2 giugno scorsi il giovanissimo atleta pescarese Di Pietrantonio. Il ragazzo, che fa parte del Team Garofalo, ha vinto nella categoria K1 rules superando i rappresentanti delle altre nazioni provenienti da Russia, Algeria, Iran, Francia, Olanda e Moldavia.

Simone ha battuto in finale la Moldavia ed ha ringraziato il suo allenatore Andrea Garofalo responsabile Endas Abruzzo:

Ringrazio il mio maestro, il mio Team e la mia famiglia per il sostegno. Tornerò in palestra per allenarmi senza sosta in vista dei prossimi impegni