Judo, Coppa Italia Atri Cup: domina la Asd Yama Arashi di Montesilvano

Importante affermazione per la società di Montesilvano Asd Yama di judo, che alla Coppa Italia Atri Cup che si è tenuta domenica 2 giugno ha conquistato diverse vittorie. Nella categoria ragazzi 35 kg infatti ha vinto Giulia D'Annunzio, mentre nella categoria 27kg primo classificato Salvatore Simone. Francesco Di Biase ha vinto per la categoria 39 kg mentre nei fanciulli Petra Emanuel categoria 48 kg è stato il vincitore.

Erano presenti 19 squadre da 13 regioni diverse per un totale di circa 800 atleti. Le categorie in gara sono otto: fanciulli,ragazzi,esordienti a, esordienti b, cadetti junior, cadetti senior e master. La Yama ha ricevuto anche altri 14 riconoscimento per i piazzamenti nelle varie categoria e la coppa del quarto classificato a squadra.