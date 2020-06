L’Italia maschile di pallamano torna ad allenarsi: senior e U20 in stage a Montesilvano

L’Italia maschile di pallamano torna ad allenarsi: senior e U20 saranno in stage a Montesilvano. Appuntamento dal 26 giugno al 3 luglio nel Palasenna, poi un'altra settimana a Chieti, dove si chiuderà il raduno nel Pala Santa Filomena. A lavorare sul campo saranno due gruppi per un totale di 30 atleti: 12 appartenenti al gruppo dei seniores, agli ordini del direttore tecnico Riccardo Trillini, e 18 per la selezione U20 guidata da Giuseppe Tedesco.

Questo l’elenco degli atleti senior convocati:

Portieri : Ebner Domenico (Po – 1994)

: Ebner Domenico (Po – 1994) Ali : Dapiran Gianluca (As – 1994), Arcieri Stefano (As – 1998), D’Antino Nicolò (As – 1999), Bortoli Thomas (Ad – 2002)

: Dapiran Gianluca (As – 1994), Arcieri Stefano (As – 1998), D’Antino Nicolò (As – 1999), Bortoli Thomas (Ad – 2002) Terzini & Centrali : Bulzamini Davide (Ts – 1995), Moretti Alessio (Ts – 1994), Stabellini Riccardo (Ts – 1994), Pereira Allan Luis (Ts – 1989), Savini Giacomo (Ce – 1998), Marrochi Pablo (Ce – 1994)

: Bulzamini Davide (Ts – 1995), Moretti Alessio (Ts – 1994), Stabellini Riccardo (Ts – 1994), Pereira Allan Luis (Ts – 1989), Savini Giacomo (Ce – 1998), Marrochi Pablo (Ce – 1994) Pivot: Parisini Andrea (PI – 1994)

Questo, invece, l’elenco degli atleti U20 convocati:

Portieri : Colleluori Andrea (Po – 2000), Pavani Giovanni (Po – 2000), Riva Niccolò (Po – 2002)

: Colleluori Andrea (Po – 2000), Pavani Giovanni (Po – 2000), Riva Niccolò (Po – 2002) Ali : Nardin Giovanni (As – 2000), Pasini Filippo (As – 2000), Bronzo Umberto (Ad – 2000), Prantner Leo (Ad – 2001)

: Nardin Giovanni (As – 2000), Pasini Filippo (As – 2000), Bronzo Umberto (Ad – 2000), Prantner Leo (Ad – 2001) Terzini & Centrali : Mengon Marco (Ce – 2000), Mengon Simone (Ts/Ce – 2000), Possamai Massimiliano (Ce – 2001), Glisic Dragan (Ts – 2001), Notarangelo Davide (Ts – 2000), Prantner Max (Td – 2000), Hrovatin Giacomo (Ce – 2003), Pugliese Davide (Td – 2001)

: Mengon Marco (Ce – 2000), Mengon Simone (Ts/Ce – 2000), Possamai Massimiliano (Ce – 2001), Glisic Dragan (Ts – 2001), Notarangelo Davide (Ts – 2000), Prantner Max (Td – 2000), Hrovatin Giacomo (Ce – 2003), Pugliese Davide (Td – 2001) Pivot: Sciorsci Gianpaolo (Pi – 2000), Martini Oliver (Pi – 2001), Aldini Enrico (Pi – 2002)

Staff tecnico senior: Riccardo Trillini (direttore tecnico), Jurgen Prantner (tecnico), Riccardo Carbonaro (performance)

Staff tecnico U20: Giuseppe Tedesco (tecnico), Luigi Malavasi (portieri), Paolo Gabrielli (performance)

Staff medico senior: Giorgio Princi, Vincenzo Silvestri

Staff medico U20: Dario Fioravanti, Matteo Nuccelli

Delegato Figh: Silvano Seca