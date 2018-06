Passano i ciclisti dell'Ironman, l'asse attrezzato chiude per una domenica

Passerà per i territori comunali di Pescara e Chieti l’Ironman 70.3 Italy, la gara di triathlon che ogni anno porta nella nostra città centinaia di atleti da tutto il mondo e che, per l'edizione 2018, si svolgerà domenica 10 giugno.

La gara ciclistica, in particolare, comporterà la chiusura dell’asse attrezzato. In quel periodo orario (il percorso verrà ripetuto tre volte) saranno interdetti tutti gli ingressi e le uscite e verrà istituito il divieto di transito sia in direzione mare che in direzione monti al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione.

A Chieti la gara attraverserà località Madonna delle Piane - rondò Foro Boario, per consentire alla corsa, proveniente da Pescara, di invertire il senso di marcia e fare ritorno nel capoluogo adriatico utilizzando l’asse attrezzato che, dunque, quel giorno non sarà percorribile.

Il traffico veicolare si riverserà necessariamente sulla viabilità dell'ex Tiburtina Valeria.