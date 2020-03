iomiallenoacasa con Agnese, l'evento su YouTube

Vista la situazione che stiamo vivendo in questi giorni in cui si deve stare rigorosamente a casa, Agnese ha pensato di dedicare un po' di tempo a coloro che vogliono comunque svolgere attività fisica. Ecco cosa spiega:

"Insegno in un poliambulatorio umbro ginnastica posturale e Pilates riabilitativo e, non potendo ovviamente lavorare in smartworking, ho pensato di contribuire anche io postando dei video delle lezioni di ginnastica più o meno dolce. Basta mettersi in tenuta sportiva, munirsi di un tappetino e inizare a seguire le lezioni che aggiungo settimanalmente. Ma speriamo che non duri troppo!".