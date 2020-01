Inaugurata la sede delle Fiamme Oro di Pescara, sezione giovanile pugilistica

Inaugurata stamane la sede delle Fiamme Oro di Pescara, sezione giovanile pugilistica, che si va a unire a quella della pesistica olimpica. Si tratta della 29esima sezione in Italia per cercare giovani talenti e per educare alla legalità e alla cultura sportiva e del rispetto dell'avversario.

Presenti tutte le autorità, dal prefetto Gerardina Basilicata al questore Francesco Misiti passando per il sindaco Carlo Masci, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Vincenzo Grisorio e il capitano del Comando dei carabinieri Antonio Di Mauro. Oltre naturalmente all'arcivescovo, monsignor Tommaso Valentinetti. La scuola delle Fiamme Oro porta il nome di Roberto Antioca.

Ospite speciale, la campionessa mondiale di pugilato Alessia Mesiano. Nel pomeriggio verrà anche inaugurata la sezione cinofili della polizia a Montesilvano, nei pressi del centro commerciale Porto Allegro.