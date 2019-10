Heaven Bowl, partita di beneficenza Los Amigos Pescara VS Good Ol'Boys Bologna

Sabato 19 ottobre alle ore 18, nel Campo ex Gesuiti, avrà luogo la partita di beneficenza Los Amigos Pescara VS Good Ol'Boys Bologna.



Una partita di footbaall americano - categoria master over 45 - organizzata dallo staff del Charity Bowl League, movimento spontaneo che persegue il divertimento e la beneficenza. L'incasso della serata verrà devoluto all'Associazione Genitori Bambini Emopatici (Agbe). Ingresso ad offerta libera.



Charity Bowl League organizza partite amichevoli (Bowl) tra le varie squadre master over 45 italiane, e a ogni incontro dona un "gettore solidale" a un'associazione onlus accuratamente scelta per l'occasione.